Рыбак из Огайо поймал на камеру загадочный торпедообразный НЛО

Фото из открытых источников

23 октября 2011 года житель американского штата Огайо во время рыбалки в государственном парке Нельсон-Лэджес сделал несколько фотографий окружающего осеннего пейзажа, на одной из которых затем обнаружил странный торпедообраный НЛО, летящий над озером.

Удивительно, но рыбак из городка Гарреттсвилл, хранил молчание о своем потрясающем улове несколько лет, пока его сын не отправил фотографию исследователям НЛО для анализа. В своем отчете он указал, что его отец «ловил рыбу и решил взять пару фотографий на память».

«Отец говорит, что когда он снимал фотографии, то не заметил ничего странного, - добавил заботливый сын. - Я полагаю, что этот объект двигался очень быстро, и отец поймал его в нужный момент».

Скотт Брандо, известный разоблачитель мистификаций в области НЛО, считает, что представленная фотография подлинная, но совершенно не является свидетельством присутствия инопланетян.

«Я не думаю, что это мистификация. Этот объект во время рыбалки могли бросить в воду, как камень, - прокомментировал Скотт. – Это трудно определить. Я бы очень хотел увидеть полную картину, а не обрезанное изображение».