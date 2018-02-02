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В Хорватии засняли большой НЛО в форме рогов быка

Пятница, 02 Февраля 2018 10:33
В Хорватии засняли большой НЛО в форме рогов быка Фото из открытых источников

Очередная новость об НЛО поступила на этот раз из Хорватии, где на территории национального парка Пакленица видели совсем уж поражающий воображение неопознанный летающий объект.

 

По данным локальных средств массовой информации, НЛО имел форму рогов быка. Туристы, которые прогуливались по национальному парку, сняли уникальный объект на видео — смотрите ролик ниже.

 

"Рога — это не просто какой-то декоративный элемент. Они позволяют этому челноку инопланетян прикрепляться к материнскому кораблю, который слишком большой, чтобы входить в атмосферу планеты, поэтому болтается где-то на орбите. Мы пока что не знаем, откуда прилетают пришельцы, использующие такие технологии, однако планируем выяснить это уже в ближайшее время", — говорят авторитетные анонимные уфологи.

 

Есть, впрочем, и более скептическое мнение, согласно которому видеозапись с рогатым НЛО, которая преподносится в качестве доказательства существования разумных технологически развитых инопланетян, является обыкновенным монтажом.

 

"Очевидно же, что это поделие какого-то школьника, выполненное, к тому же, просто "на коленке". Насмотрятся фильмов вроде "Прометея", а потом лезут своими шаловливыми руками в видеоредактор, ремня на них нет!", — говорят ворчливые скептики.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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