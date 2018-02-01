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Опубликованы кадры полета НЛО на фоне «кровавой Луны»‍

Четверг, 01 Февраля 2018 11:36
Опубликованы кадры полета НЛО на фоне «кровавой Луны»‍ Фото из открытых источников

Лунное затмение, за которым жители Земли наблюдали на днях, сопровождалось не только окрашиванием Луны в кроваво-красный цвет — заявляют уфологи, по словам которых, во время затмения на фоне Луны показался неопознанный летающий объект.

 

НЛО, если что, довольно часто мелькают рядом с естественным спутником нашей планеты, так что прецедент не уникален. Хотя нет, все-таки уникален. Просто потому, что конкретно за этим появлением НЛО наблюдали тысячи людей, которые смотрели на трансляцию лунного затмения в Интернете. Есть, кстати, запись — смотрите видео ниже.

 

"Это не самолет и не какой-нибудь беспилотный летательный аппарат. Любому хоть сколько-нибудь компетентному специалисту очевидно, что речь идет об инопланетном корабле. Ну сами посмотрите — разве может самолет светиться такими вот странными огнями? Конечно же нет", — комментируют опубликованный на YouTube ролик уфологи.

 

Есть, впрочем, и гораздо более скептические комментарии. Некоторые люди, в частности, говорят, что это всего лишь орбитальный аппарат. Например — Международная космическая станция.

 

"Ну какая станция? МКС выглядит вообще не так. Это корабль инопланетян и точка", — спорят уфологи.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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