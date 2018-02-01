Во время экскурсии в Белом доме туристы засняли НЛО

Фото из открытых источников

Рядовая экскурсия по Белому дому США завершилась для группы туристов настоящим шоком — люди увидели странный неопознанный летающий объект в небе. И не просто увидели, но и запечатлели НЛО при помощи фотокамеры.

Подозрительный объект, который на фотографии ниже выглядит как небольшая точка, точно был не птицей — говорят туристы, отмечая, что он двигался весьма необычным образом, а потом, как это часто бывает в таких случаях, просто исчез, растворившись в небесной синеве.

НЛО был зафиксирован в районе монумента Вашингтона, который представляет собой 169-метровую каменную стеллу. Уфологи говорят, что рядом с мемориалом постоянно появляются странные летающие объекты. Например, в 2009 году, во время инаугурации сорок четвертого президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. Тогда НЛО мелькнул в кадрах новостного репортажа, чем вызвал слухи о том, что Обама — инопланетянин.

"Инопланетяне, очевидно, активно интересуются этой торчащей вверх штуковиной. Я бы на их месте тоже, наверное, подлетел к монументу, чтобы понять, что это вообще такое. Может быть они полагают, что это какое-то могущественное энергетическое оружие или что-то вроде того", — говорит знаменитый уфолог Скотт Уоринг.