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Во время экскурсии в Белом доме туристы засняли НЛО

Четверг, 01 Февраля 2018 11:23
Во время экскурсии в Белом доме туристы засняли НЛО Фото из открытых источников

Рядовая экскурсия по Белому дому США завершилась для группы туристов настоящим шоком — люди увидели странный неопознанный летающий объект в небе. И не просто увидели, но и запечатлели НЛО при помощи фотокамеры.

 

Подозрительный объект, который на фотографии ниже выглядит как небольшая точка, точно был не птицей — говорят туристы, отмечая, что он двигался весьма необычным образом, а потом, как это часто бывает в таких случаях, просто исчез, растворившись в небесной синеве.

 

НЛО был зафиксирован в районе монумента Вашингтона, который представляет собой 169-метровую каменную стеллу. Уфологи говорят, что рядом с мемориалом постоянно появляются странные летающие объекты. Например, в 2009 году, во время инаугурации сорок четвертого президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. Тогда НЛО мелькнул в кадрах новостного репортажа, чем вызвал слухи о том, что Обама — инопланетянин.

 

"Инопланетяне, очевидно, активно интересуются этой торчащей вверх штуковиной. Я бы на их месте тоже, наверное, подлетел к монументу, чтобы понять, что это вообще такое. Может быть они полагают, что это какое-то могущественное энергетическое оружие или что-то вроде того", — говорит знаменитый уфолог Скотт Уоринг.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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