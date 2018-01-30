Американцы в шоке от НЛО, которое появилось России

В американском сегменте глобальной информационной сети на полном серьезе обсуждают "НЛО" в виде шара, приземлившийся в России и запечатленный на видео (смотрите ролик ниже).
Если вы посмотрите то самое видео, которое напугало американцев до глубины души, то обнаружите, что речь идет о рекламной конструкции, которую Банк России зачем-то установил в чистом поле (наверное для того, чтобы пугать людей).
Граждане США, для которых что русские буквы, что инопланетные иероглифы — суть одно и то же, увидели на видео нечто вроде высадки инопланетян. И совершенно справедливо запаниковали.
"Я хорошо разбираюсь в инопланетной письменности, поэтому могу заявлять с полной степенью уверенности, что русские буквы "БАНК РОССИИ", которые нам показывает этот странный шар, очень похожи на надпись: "ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС, ЖАЛКИЕ ЗЕМЛЯНЕ, МЫ ПРИЛЕТЕЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СЪЕСТЬ ВАШИ МОЗГИ И ПОХИТИТЬ ВСЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ВАШЕЙ НИКЧЕМНОЙ ПЛАНЕТЫ, А ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПУСТОТЫ ЗАЛИТЬ ВАШЕЙ КРОВЬЮ, АХАХА", сделанную по-альдебарански. В общем, ошибочка вышла. Ну, бывает, что тут еще скажешь. Шар, тем не менее, довольно жуткий", — комментирует инцидент известный уфолог Скотт Уоринг.
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