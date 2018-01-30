Вторник 30 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Американцы в шоке от НЛО, которое появилось России

Американцы в шоке от НЛО, которое появилось России

Вторник, 30 Января 2018 11:51
Американцы в шоке от НЛО, которое появилось России Фото из открытых источников

В американском сегменте глобальной информационной сети на полном серьезе обсуждают "НЛО" в виде шара, приземлившийся в России и запечатленный на видео (смотрите ролик ниже).

 

Если вы посмотрите то самое видео, которое напугало американцев до глубины души, то обнаружите, что речь идет о рекламной конструкции, которую Банк России зачем-то установил в чистом поле (наверное для того, чтобы пугать людей).

 

Граждане США, для которых что русские буквы, что инопланетные иероглифы — суть одно и то же, увидели на видео нечто вроде высадки инопланетян. И совершенно справедливо запаниковали.

 

"Я хорошо разбираюсь в инопланетной письменности, поэтому могу заявлять с полной степенью уверенности, что русские буквы "БАНК РОССИИ", которые нам показывает этот странный шар, очень похожи на надпись: "ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС, ЖАЛКИЕ ЗЕМЛЯНЕ, МЫ ПРИЛЕТЕЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СЪЕСТЬ ВАШИ МОЗГИ И ПОХИТИТЬ ВСЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ВАШЕЙ НИКЧЕМНОЙ ПЛАНЕТЫ, А ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПУСТОТЫ ЗАЛИТЬ ВАШЕЙ КРОВЬЮ, АХАХА", сделанную по-альдебарански. В общем, ошибочка вышла. Ну, бывает, что тут еще скажешь. Шар, тем не менее, довольно жуткий", — комментирует инцидент известный уфолог Скотт Уоринг.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

Главное за сутки
В РФ признали фактический разрыв отношений с США В РФ признали фактический разрыв отношений с США Тот факт, что Соединенные Штаты Америки включили в так называемый "кремлевский список" практически все высшее руководство Российской Федерации, говорит о том, что в отношениях США и РФ произошел "фактический разрыв"…
США опубликовали «Кремлевский доклад» США опубликовали «Кремлевский доклад» Минфин США представил "кремлевский доклад", пишет ТАСС. В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Так, в "кремлевский список" включили премьер-министра Дмитрия…
Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Призер Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018, приняла решение отказаться от поездки в Пхенчхан. Причина ее отказа невозможность выступить в командной гонке.…

Читайте также
Очевидцы зафиксировали взрыв и падение НЛО в Австралии Очевидцы зафиксировали взрыв и падение НЛО в Австралии Свидетелями таинственного инцидента, связанного с неопознанным летающим объектом, стали жители Северного Квинсленда, что в Австралии. Накануне ночью здесь произошла яркая вспышка в небе, которая, как предполагается, была взрывом НЛО. Взорвавшийся…
Рассекречены снимки замеченного в Италии пришельца в НЛО Рассекречены снимки замеченного в Италии пришельца в НЛО Итальянский уфолог Роберто Пинотти опубликовал книгу "Контакты с НЛО в Италии", на страницах которой рассказал о нескольких весьма загадочных случаях, связанных, по всей видимости, с активностью инопланетян. Уфолог, в частности,…
В прямом эфире с МКС на видео возник большой золотой НЛО В прямом эфире с МКС на видео возник большой золотой НЛО Уфологи заметили странный объект золотистого цвета на кадрах, которые в прямом эфире транслируют камеры, установленные на Международной космической станции. Смотрите видео ниже. Для того, чтобы увидеть неопознанный летающий объект, вовсе…
Уфологи заявили, что инопланетяне собирали информацию о лесах США Уфологи заявили, что инопланетяне собирали информацию о лесах США Инопланетяне собирают информацию о наших лесах и транспортных магистралях — бьют тревогу уфологи из Соединенных Штатов Америки, в руках у которых появилась запись (смотрите видео ниже) с тарелкой, зависшей над…
Фото
Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия

Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшаф...

Видео

 

В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- А что, отец, коммунисты в вашем городе есть?

- Кому и Грудинин коммунист.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.