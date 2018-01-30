Инопланетяне среди нас: Два штата США атаковала группа НЛО‍

В Соединенных Штатах Америки, как сообщают локальные уфологи, наблюдается что-то вроде вторжения НЛО — неопознанные летающие объекты фиксируются в большом количестве сразу над двумя американскими штатами, Флоридой и Калифорнией. В чем причина повышенной активности НЛО — неизвестно.
Американский Национальный информационный центр НЛО сообщает о нескольких случаях появления НЛО над территорией США. В двух случаях речь идет о больших группах странных объектов.
"В Пасадине, что в Калифорнии, была замечена группа не идентифицированных летающих объектов, насчитывающая пять НЛО. Еще одну группу из пяти объектов видели почти в сотне миль к югу — в Карлсбаде", — сообщает центр.
Над Флоридой, тем временем, было замечено нечто особенно таинственное — предполагается, что это был гигантский НЛО.
Чем обусловлена повысившаяся активность НЛО в США — неясно, однако некоторые эксперты уже заговорили о начале полномасштабного инопланетного вторжения. Уфологи предупреждают о недопустимости паники — панические настроения могут быть использованы пришельцами, а вторжение, таким образом, будет осуществляться с большей интенсивностью.
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