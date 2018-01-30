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Очевидцы наблюдали в небе над Францией странный треугольный НЛО‍

Понедельник, 29 Января 2018 11:34
Очевидцы наблюдали в небе над Францией странный треугольный НЛО‍ Фото из открытых источников

Неопознанный летающий объект странной треугольной формы был зафиксирован над территорией Франции девятнадцатого января. В Сети есть запись появления НЛО — смотрите видео ниже.

 

Авторы видео утверждают, что нечто совершенно непонятное, запечатленное в ролике — это НЛО, которое 19 января 2018-го просто-таки взбудоражило жителей одного небольшого французского городка.

 

"Никогда не видео ничего подобного. Я вышел из дома ночью, прихватив с собой камеру (зачем — не знаю), а затем начал внезапно снимать звездное небо. Звезд, правда, на небе не было. Но я все равно продолжал пытаться сфокусироваться хоть на чем-нибудь. И вот тут-то и появилось оно — что-то странное, зеленое и треугольное. Что это — я не знаю, но с тех пор я просыпаюсь по ночам и брожу по улицам, вглядываясь в темноту", — говорит очевидец НЛО.

 

Некоторые эксперты говорят, что на видео — военный самолет. Однако самолеты, как известно, пока еще не бывают полностью бесшумными, как этот таинственный объект.

 

"Треугольный НЛО — это, конечно, редкость, но не до такой степени, чтобы прямо вообще. Я лично видел несколько треугольных кораблей пришельцев, так что могу говорить с полной уверенностью, что они существуют", — комментирует видео знаменитый уфолог Скотт Уоринг.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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