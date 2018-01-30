Названы ТОП-5 стран, которые постоянно посещают инопланетяне‍

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Представители высокоразвитых инопланетных цивилизаций, которые постоянно посещают нашу планету, появляются в некоторых ее регионах чаще, чем в остальных. Уфологи, которые уже давно обратили внимание на этот факт, представили рейтинг самых популярных среди инопланетян уголков Земли.

Самая популярная у пришельцев страна — это Соединенные Штаты Америки. Неизвестно, чем конкретно пришельцев привлекает США, но факт есть факт — в Америке НЛО можно увидеть с самой высокой долей вероятности. В 2017 году, например, в США видели неопознанные летающие объекты почти пять тысяч раз.

Но США — это предсказуемо, все-таки Штаты являются одной из сверхдержав. А вот почему инопланетяне интересуются такой страной, как Чили — не знает вообще никто. А они, тем временем, встречаются в Чили не просто часто, а очень и очень часто.

Кроме Штатов и Чили, пришельцы частенько наведываются в Великобританию, а также в Мексику. И, что особенно интересно для наших читателей, в Российскую Федерацию. Тут стоит отметить хотя бы Пермскую аномальную зону — здесь просто какая-то фантастическая концентрация НЛО, а также других проявлений паранормальщины.