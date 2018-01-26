На Аляске сняли на видео НЛО в форме презерватива‍

Фото из открытых источников

Похожий на презерватив НЛО, зафиксированный накануне над Аляской (США), как бы намекает на настоящую природу колбасообразного НЛО, замеченного ранее на краю Солнечной системы. Уфологи, впрочем, пока еще не выяснили, связаны ли между собой эти неопознанные летающие объекты.

НЛО, напоминающий своими очертаниями презерватив, кружил над Аляской в течение нескольких минут. Местные жители говорят, что никогда прежде не видели ничего даже отдаленного похожего.

Чем на самом деле был таинственный объект, взбудораживший жителей Аляски — неизвестно, но это, как отмечают эксперты, уж точно не новый формат рекламы презервативов.

"Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев, которые наблюдали за появлением этого странного объекта. Сейчас пока еще рано делать какие-то точные выводы, но можно говорить с полной уверенностью, что НЛО прибыл из космоса или из другого измерения. В общем, это явно какая-то чужая технология", — говорят компетентные эксперты.

Уфологи просят откликнуться всех очевидцев неопознанного летающего объекта в форме презерватива — предполагается, что так удастся восстановить полную картину событий.