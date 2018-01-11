Уфолог разглядел странный НЛО в форме яйца вблизи МКС‍

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Международной космической станции вновь угрожают неопознанные летающие объекты. Не прошло и нескольких недель после того, как рядом с МКС материализовался НЛО в виде гигантской колбасы, как на станцию напал НЛО в виде не менее огромного яйца.

С заявлением о яйцеобразном НЛО, появившемся около МКС, выступил накануне Скотт Уоринг, широко известный в узких кругах уфолог, ответственный за обнаружение не одного десятка баз инопланетян на Марсе, Луне и Земле.

"НЛО, который я видел недалеко от МКС, синего цвета. То есть он, как я полагаю, только недавно вынырнул из подпространства. С какой целью — я пока не знаю, но узнаю уже в самом ближайшем времени, ведь я же Скотт Уоринг, надежда и опора человечества в деле борьбы с инопланетной угрозой!", — сказал уфолог.

Что же о всем этом говорят астронавты, живущие на борту МКС? Удивительно, но ничего. Они продолжают делать вид, что вокруг станции нет абсолютно никаких НЛО, а вот то зеленое щупальце, которое настойчиво пытается открыть иллюминатор снаружи — всего лишь элемент декора.

"Тут нет никаких инопланетян, все это сказки", — говорят астронавты МКС и загадочно улыбаются.