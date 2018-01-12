Над московским Кремлем летал НЛО

Фото из открытых источников

Над московским Кремлем видели неопознанный летающий объект. И не просто видели, а запечатлели его документально (смотрите видео ниже). Авторитетные уфологи уже прокомментировали таинственный инцидент.

"Подобные материалы лишь в очередной раз доказывают, что мы не являемся единственной разумной и технически развитой цивилизацией во Вселенной. Пришельцы, очевидно, даже опережают нас в техническом плане, ведь человечество все еще не освоило межзвездные перелеты. Тот факт, что прилетающие на Землю инопланетяне часто появляются над объектами государственной власти, является вполне логичным, если допустить, что пришельцы хотят установить контакт", — рассказывают уфологи.

Есть и альтернативная точка зрения — светящаяся точка, которую наблюдали накануне над Кремлем, является обыкновенным БПЛА или чем-то подобным. Такого мнения придерживаются скептики.

Впрочем, тут не все так просто — речь, напомним, идет о Кремле, воздушное пространство над которым охраняется весьма тщательно. То есть, беспилотник, оказавшийся над Кремлем, довольно быстро перехватили бы сотрудники специальных служб. А вот с НЛО, понятно, они тягаться не могут, так как оборудование пришельцев превосходит наше.