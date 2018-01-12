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Очевидцы наблюдали взлетающий с поверхности Луны огромный НЛО‍

Пятница, 12 Января 2018 12:24
Очевидцы наблюдали взлетающий с поверхности Луны огромный НЛО‍ Фото из открытых источников

Пользователь портала YouTube по имени Мэтт Беланд выложил видео (смотрите его ниже) с неопознанным летающим объектом, который, судя по всему, взлетает с поверхности Луны.

 

Авторитетные анонимные уфологи уже подтвердили подлинность кадров, запечатленных Беландом — это не монтаж и не фейк, а реальное видео.

 

"Я пришел домой после тяжелого рабочего дня и подошел к окну, чтобы выкурить сигарету. Луна в тот вечер была необычайно яркой, поэтому я решил сфотографировал ее при помощи своего мобильного телефона. И вот тут-то и началось нечто очень и очень странное — от Луны отделилась яркая точка, которая затем просто растворилась в небе", — рассказывает очевидец НЛО.

 

Что конкретно наблюдал и записал на видео Мэтт Беланд — неизвестно, но уфологи предполагают, что речь идет об инопланетном корабле, который взлетел с одной из многочисленных баз, построенных пришельцами на Луне.

 

"Люди не верят, но это факт — пришельцы, тарелки которых то и дело видят в разных районах земного шара, прилетают в основном с Луны. Там у них что-то вроде пункта базирования и материального обеспечения. Правительство США знает об этом со времен миссии "Аполлон-11", но молчит", — рассказывают эксперты.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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