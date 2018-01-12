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Ужасающий НЛО напугал военных в Судане

Четверг, 11 Января 2018 13:38
Ужасающий НЛО напугал военных в Судане Фото из открытых источников

Неопознанный летающий объект, появившийся накануне в небе над Суданом, сильно напугал местных военных — они приняли НЛО за попытку какого-нибудь соседнего африканского государства начать войну, что не редкость для этих мест.

 

О том, что Судан мог оказаться в эпицентре инопланетного вторжения, суданские военные не подумали. Что, впрочем, и к лучшему, ведь в таком случае их испуг мог быть слишком уж фатальным.

 

"Я нес караул в ночь с десятого на одиннадцатое января и в какой-то момент увидел над головой яркое... яркое нечто. Я даже не знаю, как описать этот объект. Но я подумал, что это ядерная ракета, которая убьет меня, и поэтому лег на землю, открыл рот, закрыл уши и стал ждать смерти. Что было дальше — я не помню, потому что уснул", — рассказывает очевидец НЛО, военный из города Хартума.

 

Это, как необходимо отметить, далеко не единственное свидетельство о наблюдении странного явления — в ту ночь НЛО видели многие жители Судана.

 

"Обыкновенный разведывательный космокатер инопланетян, бояться тут совершенно нечего. Такие фиксируются в разных районах земного шара чуть ли не каждый день", — комментирует происшествие известный уфолог Скотт Уоринг.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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