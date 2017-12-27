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Российские СМИ объяснили полет НЛО над Молдовой

Среда, 27 Декабря 2017 13:04
Российские СМИ объяснили полет НЛО над Молдовой Фото из открытых источников

Неопознанный летающий объект, который видели двадцать пятого декабря над Республикой Молдова, вряд ли был проявлением инопланетной активности — говорят компетентные эксперты.

 

Речь идет об НЛО, который видели жители Молдовы, Румынии и Украины. После того, как в Сети появилось огромное количество фотографий, изображающих весьма странное явление, люди начали делать самые разнообразные предположения, объясняющие феномен. Кто-то, например, говорил о вторжении пришельцев, а кто-то объяснял таинственное явление банальной высадкой китайских войск в Румынии.

 

На самом деле это не инопланетяне и не китайцы — пишут российские средства массовой информации. Все дело в испытаниях ракетного комплекса "Тополь-М", которые осуществлялись в Астраханской области Российской Федерации. Факт проведения таких испытаний был, между прочим, подтвержден Министерством обороны России.

 

"Это совершенно типичный след от ракеты, так что принять это за инопланетный корабль могли только очень далекие от уфологии люди", — говорят уфологи. Которые добавляют, что расслабляться не следует — ракеты-ракетами, а инопланетная угроза никуда не девается.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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