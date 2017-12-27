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В небе над Донбассом наблюдали необычное явление

Среда, 27 Декабря 2017 12:51
В небе над Донбассом наблюдали необычное явление Фото из открытых источников

За время так называемой "антитеррористической операции", которую Киев проводит на Донбассе, жители Луганска увидели много чего такого, что хотелось бы забыть, однако светящиеся облака, появившиеся над столицей непризнанной Луганской народной республики вчера вечером — это что-то новое. По ЛНР начали ползти слухи о вторжении инопланетян.

 

Ведь очевидно, что если пришельцы надумают проводить десантную операцию, то ЛНР (как и ДНР) — просто-таки идеальное место для этого. Ополченцы подумают, что странные явления, которыми неизбежно будет сопровождаться такая высадка —дело рук вояк ВСУ, а последние, в свою очередь, опять обвинят во всем Москву.

 

Инопланетяне, тем временем, спокойно высадятся и захватят многострадальный Донбасс, который превратят в плацдарм для захвата всего земного шара. Так, по крайней мере, говорят авторитетные анонимные уфологи, которые разглядели в странных облаках, окутавших луганское небо, проявление инопланетной активности.

 

Явление, которое местные жители сняли на видео (смотрите ролик ниже) — это, в общем-то, необязательно НЛО — говорят люди, которые не привыкли объяснять странные огни в небе деятельностью пришельцев. Это, как они отмечают, могли быть последствия запуска ракеты РС-12М "Тополь" с полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской области.


Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Донбасс

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