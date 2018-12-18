В Республику Корея бежали 1042 северокорейца за 2018 год

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Количество граждан Корейской Народной Демократической Республики, бежавших в 2018 году в Республику Корея, практически не изменилось относительно 2017-го года — говорят представители существующего в Южной Корее Министерства объединения.

По их данным, с января по ноябрь текущего года из Северной в Южную Корею бежали 1042 гражданина КНДР. Аналогичный показатель прошлого года составляет 1045 человек. То есть, как видим, хоть где-то в мире наблюдается удивительная стабильность.

"После того, как в Северной Корее к власти пришел Ким Чен Ын, из страны каждый год бегут от тысячи до полутора тысяч человек. И это только те, кто бежит в Южную Корею, а ведь некоторые перебежчики оседают в Китае (нелегально), на территории которого они оказывают сперва", — рассказывают в Министерстве объединения, отмечая, что беглецы попадают в Китай, т.к. граница между КНДР и КНР, в отличие от границы между КНДР и РК, довольно слабо охраняется.

Максимум перебежчиков из Северной Кореи был зафиксирован в 2009 году — тогда страну покинули примерно три тысячи человек.

В 2014 году, как предполагается, власти КНДР приняли какие-то меры на этот счет, потому что число беглецов заметно уменьшилось и составляет теперь не более полутора тысяч человек в год.

Жизнь в Северной Корее, очевидно, не такая сладкая, как рисует местная пропаганда, ведь иначе никаких беженцев просто не было бы.