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Дональд Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнение желаний

Понедельник, 03 Декабря 2018 08:44
Дональд Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнение желаний Фото из открытых источников

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну весьма своеобразное послание — американский президент заявил, что если вождь КНДР произведет полную денуклеаризацию Корейского полуострова, то "все его желания будут выполнены". Об обещании Трампа выполнить все желания Ким Чен Ына сообщает информационное агентство Yonhap.

 

Послание, о котором идет речь, было передано в КНДР президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином — Трамп побеседовал с ним в ходе саммита "Большой двадцатки", который прошел накануне в Аргентине.

 

"Сообщение президента США стоит воспринимать в контексте того, что он относится к главе Корейской Народной Демократической Республики с дружелюбием и симпатией. Трамп заинтересован в том, чтобы Ким Чен Ын выполнил свою часть соглашения", — прокомментировал послание Мун Чжэ Ин.

 

Лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи встречались в Сингапуре в начале лета — итогом встречи стало заключение соглашения, которое президент США назвал "важным, всеобъемлющим и подробным". Документ предусматривает полную денуклеаризацию Кореи и разрешение кризиса, который тянется уже не один десяток лет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Трамп
 

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