Японцы назвали 2018 год "катастрофой"

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Иероглиф, значение которого можно описать словами "катастрофа" и "бедствие", стал символом уходящего 2018-го года в Японии. По данным издания Japan Today, японцы выбрали иероглиф 災 (sai) в результате масштабного опроса, в котором приняли участие почти двести тысяч человек.

Опрос, устроенный Фондом проверки знания японских иероглифов кандзи, показал, что 2018-й год ассоциируется у большинства жителей страны восходящего солнца с катастрофами и стихийными бедствиями — за то, чтобы сделать иероглиф 災 символом года, проголосовали почти одиннадцать процентов респондентов.

Несколько меньше опрошенных японцев (шестнадцать тысяч) проголосовали за символ 平 (hei), означающий "мир". Он занял второе место по итогам опроса.

Иероглиф 災 неслучайно стал символом года в Японии — в 2018 году на страну постоянно обрушивались самые разнообразные катастрофы и стихийные бедствия. Одна только аномальная жара унесла множество жизней, а ведь были еще тайфуны (в сентябре, например, в Японию пришел сильнейший с начала века тайфун), землетрясения и оползни. Кроме того, на долю японцев выпали и социальные потрясения — например, крупные скандалы, связанные с криптовалютным рынком.

Фонд проверки знания японских иероглифов кандзи проводит такие опросы с 1995 году. В 2017 году японцы выбрали в качестве символа года иероглиф 北 ("север").