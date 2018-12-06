У берегов Японии столкнулись два военных самолета США

После крушения американского истребителя F/A-18 и самолета-заправщика KC-130 Корпуса морской пехоты США у берегов Японии найден один из американских военнослужащих, заявили в экспедиционных американских силах в стране.
Об этом сообщает телеканал CBS News.
Американского военнослужащего спасли Морские силы самообороны Японии. На каком из потерпевших крушение самолетов он летел, не сообщается. Поисково-спасательная операция продолжается, пишет РБК.
Об аварии истребителя F/A-18 и самолета-заправщика KC-130 КМП США стало известно в ночь на 6 декабря. Инцидент произошел в небе у побережья Японии. Оба самолета взлетели с авиабазы в Ивакуни. В истребителе было двое, а в заправщике — пятеро военнослужащих.
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