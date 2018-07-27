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Китай отменит визы для граждан РФ

Пятница, 27 Июля 2018 11:54
Китай отменит визы для граждан РФ Фото из открытых источников

Российская Федерация и Китайская Народная Республика подпишут договор о двустороннем безвизовом режиме. Соответствующими сведениями поделился с информагентством ТАСС Николай Королев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ.

 

"У нас с китайской стороной уже есть четкое понимание концепции соглашения, однако прежде чем оно будет подписано, произойдет еще несколько рабочих встреч для обсуждения отдельных деталей", — сообщил Королев.

 

Итоговый документ о безвизовом режиме для туристов из Китая и России, будет подписан, как отметил Королев, уже в обозримом будущем.

 

Китайские туристы, по словам замглавы Федерального агентства по туризму, активно интересуются арктическими регионами РФ, поэтому здесь следует ожидать активизации туристического потока после принятия соглашения.

 

Ранее, напомним, власти КНР отменили визы для российских путешественников, желающих посетить остров Хайнань. Безвизовый режим для Хайнаня действует с первого мая 2018-го года для туристов из России и еще пятидесяти восьми государств — китайцы говорят, что эта мера позволит укрепить реформы, которым подвергается остров.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Китай новости сегодня
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Китай отменит визы для граждан РФ Китай отменит визы для граждан РФ Российская Федерация и Китайская Народная Республика подпишут договор о двустороннем безвизовом режиме. Соответствующими сведениями поделился с информагентством ТАСС Николай Королев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ. "У нас с…
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