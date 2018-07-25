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Шесть человек провалились сквозь землю посреди свадьбы в Китае

Среда, 25 Июля 2018 11:43
Шесть человек провалились сквозь землю посреди свадьбы в Китае Фото из открытых источников

Свадьбы традиционно являются фактором, провоцирующим самые разнообразные происшествия, однако свадьба в Китае, нескольких гостей которой поглотили внезапно разверзшиеся под ними земные недра, установила, вероятно, новую планку странности свадебных инцидентов.

 

Пугающие события, приключившиеся в китайской провинции Хэбэй, были запечатлены на видео — смотрите его ниже. Очевидцы говорят, что пол под гостями провалился совершенно внезапно, то есть, к подобному развитию событий не был готов никто.

 

Троим из шестерых провалившихся гостей, как уточняется, в итоге потребовалась помощь медиков. Расследование, которое провели владельцы фешенебельного отеля, где происходило действо, показало, что пол провалился из-за некачественных водопроводных труб, которые протекали и вымывали почву.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Свадьба
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