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В США ребенок "окаменел" в результате редкой болезни

Пятница, 27 Июля 2018 09:44
В США ребенок &quot;окаменел&quot; в результате редкой болезни Фото из открытых источников

Кожа двенадцатилетнего жителя Колорадо (США), страдающего от редчайшего генетического заболевания, стала твердой, как камень — пишет портал Yahoo7 News, публикующий посвященный больному ребенку материал.

 

Болезнь, от которой страдает двенадцатилетний Джейден Роджерс из Колорадо, была описана в медицинской литературе в конце семидесятых годов прошлого столетия, однако с того времени поразила всего четыре десятка человек по всему миру, то есть, речь идет о чрезвычайно редком заболевании.

 

Мальчику, правда, от этого не легче. Болезнь быстро распространяется по его телу, делая кожу толстой и твердой, в результате чего ребенок теряет двигательную функцию и рискует умереть.

 

"Я обнаружил небольшое новообразование на правом бедре Джейдена около пяти лет назад. Затем болезнь стала быстро прогрессировать — всего за несколько недель аналогичные новообразования появились на ногах, руках и ягодицах мальчика", — рассказывает приемный отец ребенка.

 

Джейден может передвигаться только на инвалидной коляске, а также вынужден принимать мощные обезболивающие средства. Родные мальчика уже потратили на его лечение полмиллиона долларов и пытаются собрать еще полтора миллиона, которые планируют потратить на инновационное лечение при помощи стволовых клеток.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Болезнь
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