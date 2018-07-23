Парижская полиция усиливает защиту туристов от карманников

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В 2018 году столица Франции оказалась под серьезным натиском туристов, которые своим усилившимся потоком активизировали и местных карманников. Полиция Парижа, как сообщает АТОР, предпринимает особые меры для борьбы с криминальными элементами.

На улицах Парижа стало гораздо больше иностранных туристов, и, соответственно, карманников, поэтому французские полицейские решили задействовать проверенные временем меры и, в частности, увеличить количество патрулирующих улицы стражей правопорядка.

Согласно уточненным данным, дополнительные сотрудники полиции появятся в самых востребованных среди туристов районах Парижа. Это, например, Лувр, Елисейские поля, Трокадеро, Монмарт, Эйфелева башня, Латинский квартал, Шатле и Опера. В каждый из перечисленных районов ежедневно будут наведываться не менее полутора десятков патрулей полиции.

Общее число дополнительных полицейских, при этом, составит пять тысяч человек. Этого, как посчитала французская мэрия, должно хватить для того, чтобы защитить иностранных граждан от карманников и иных представителей криминалитета.

"Большая часть краж, жертвами которых становятся туристы — это воровство сумок. Соответственно, лучший способ предотвратить кражу — внимательно следить за своими вещами и не оставлять из без присмотра", — говорит Мишель Делпух, глава парижской полиции.