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Макрон признался, что следует советам из книги Трампа‍

Понедельник, 23 Июля 2018 10:37
Макрон признался, что следует советам из книги Трампа‍ Фото из открытых источников

Французский президент Эмманюэль Макрон встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который проходил одиннадцатого и двенадцатого июля, и заявил, что не просто читал написанную Трампом книгу "Искусство сделки", но и применяет на практике советы, содержащиеся в ней.

 

Соответствующими сведениями с общественностью поделился портал Axios. По данным которого, Макрон признался в том, что читал книгу Трампа, в довольно интересной ситуации.

 

"Президент Соединенных Штатов Америки в свойственной ему манере потребовал от президента Франции заставить лидеров Европейского союза провести переговоры с Америкой по связанным с торговлей вопросам. На что Макрон ответил, что читал "Искусство сделки" и прекрасно знает, что нужно делать в таких ситуациях. А нужно, как советовал в своей книге Трамп, сначала нанести по оппоненту ответный удар, чтобы получить в свои руки рычаги давления", — пишет Axios.

 

Вот и пиши после этого книги с советами по осуществлению сделок — подумал, вероятно, Трамп, ощутивший на себе мощь своих же тактик.

 

Пока Трамп и Макрон обмениваются колкостями, торговая война, вспыхнувшая между ЕС и США, с каждым днем разгорается все сильнее — эксперты говорят, что она может негативно сказаться на мировой экономике в целом.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Макрон
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