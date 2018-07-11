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Америка нанесла новый удар в торговой войне

Среда, 11 Июля 2018 14:39
Америка нанесла новый удар в торговой войне Фото из открытых источников

Десятипроцентные пошлины, которые Соединенные Штаты Америки ввели на товары из Китайской Народной Республики, стали довольно ощутимым ударом по Поднебесной в масштабной торговой войне, вспыхнувшей между США и КНР.

 

Согласно данным, опубликованным на официальной интернет-странице Торгового представительства США, пошлины на китайские товары, общий объем которых превышает двести миллиардов долларов, будут действовать в отношении огромного перечня товаров.

 

"Фрукты, зерновые, овощи, морепродукты, табак, товары для автомобилей, и еще множество позиций — все это теперь облагается дополнительной десятипроцентной пошлиной", — сообщает американское ведомство.

 

По словам начальника торгового представительства США Роберта Лайтхайзера, новые пошлины на китайские товары — это ответ на "неспособность" Поднебесной изменить свое не устраивающее Вашингтон поведение. Индустриальная экономика Китая, как уверены в США, наносит Америке вред, который она теперь будет компенсировать.

 

Ранее пошлины на товары из США ввели в Китае, однако общий объем этих пошлин составил всего тридцать четыре миллиарда долларов. Впрочем, очевидно, что это пока еще далеко не последний обмен ударами в торговой войне.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости торговая война
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