Торговая война: эксперт оценил реакцию Китая на американские пошлины

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Фактически начав торговую войну с Китаем, Соединенные Штаты Америки нарушили основополагающие нормы ВТО — говорится в сообщении, которое опубликовало китайское министерство коммерции.

Руководство Китайской Народной Республики предпримет решительные меры в ответ на действия США — добавляют в Пекине, комментируя пошлины, которыми Вашингтон теперь будет облагать китайские товары. Пекин, кроме того, будет информировать о ситуации экспертов ВТО.

"Новые пошлины США — это яркий пример так называемого торгового запугивания. Такие меры принесут лишь угрозы для безопасности существующих производственных цепочек, а также в целом негативно отразятся на и так приближающейся к глобальному кризису мировой экономике", — комментируют в Пекине американские пошлины.

Пристальное внимание к торговой войне между США и Китаем уделяют и в России — пишет сайт politexpert.net, который приводит мнение по этому вопросу Константина Соколова, эксперта по геополитике и члена-корреспондента РАЕН.

"Анализ ситуации говорит о том, что ВТО уже не работает так, как было задумано первоначально. Китаю, соответственно, необходимо действовать прагматично, чтобы защитить свою экономику от деструктивной политики США. И все указывает на то, что в Пекине прекрасно осознают это. Поэтому в будущем мы увидим развитие отношений Китая с такими структурами, как БРИКС и ШОС", — говорит Соколов.