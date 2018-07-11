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Японские заводы Mazda и Mitsubishi остановились из-за наводнения

Среда, 11 Июля 2018 09:59
Японские заводы Mazda и Mitsubishi остановились из-за наводнения Фото из открытых источников

Производственные мощности автомобилестроительных концернов Mitsubishi и Mazda, расположенные в западных и центральных районах Японии, были остановлены из-за обрушившейся на этот регион стихии, которая стала причиной масштабного наводнения.

 

По данным японской телерадиокомпании NHK, остановить пришлось автомобильные заводы, расположенные в префектурах Окаяма и Хиросима. Точный срок остановки производства автомобилей не называется, но предполагается, что заводы будут запущены не ранее, чем в конце нынешней недели.

 

"Производство Mitsubishi в Окаяме было остановлено просто потому, что его сотрудники оказались лишены возможности добраться до места работы. Работа предприятия будет восстановлена двенадцатого июля или позже", — сообщает канал NHK.

 

По информации того же канала, наводнение, от которого страдает Япония, унесло жизни уже ста шестидесяти девяти человек. Еще недавно, напомним, сообщалось о ста двадцати шести погибших и восьмидесяти пропавших без вести.

 

На Японию обрушился мощный тайфун "Прапирун", спровоцировавший, в частности, обильные проливные дожди, которые не прекращаются с шестого июля.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Япония
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