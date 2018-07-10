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Россия и Япония делят Курилы. Кто кого перехитрит?

Вторник, 10 Июля 2018 12:00
Россия и Япония делят Курилы. Кто кого перехитрит? Фото из открытых источников

В последнее время дипломатические представители России значительно активизировали свои действия на мировой арене. Очередным шагом российских переговорщиков должна стать встреча с представителями Японии в Москве. Сообщается, что диалог будет касаться не только вопроса санкций, а еще и конфликтной ситуации в отношении Курильских островов.

 

Последняя встреча дипломатических деятелей Японии и России была проведена еще в 2014 году. После того, как Крым вошел в состав РФ, страна восходящего солнца приняла решение наложить на своего соседа ряд санкций, а заодно и заморозить переговорную составляющую отношений между двумя государствами. Однако, сейчас, вслед за своими американскими коллегами, японцы решили возобновить диалог.

 

Наиболее востребованным вопросом, считают политические эксперты, будет являться изменение политики в отношении КНДР. Вероятность встречи политиков этих стран очень велика во время Восточного экономического форума, а потому стоит обсудить все точки соприкосновения двух государств. Однако остается непонятным, с какой целью Россия и Япония намереваются вернуться к проблеме Курильских островов. Конечно же, вероятно, этот вопрос был поднят непосредственно японской стороной. Представители России, в свою очередь, согласились включить его в повестку переговорного процесса, дабы подчеркнуть свою готовность услышать представителей Японии во всех имеющихся конфликтных ситуациях.

 

Однако, подобное решение полностью расходится с официальными заявлениями предыдущих лет, в которых представители РФ четко очертили свой взгляд на отношение государства к спорной территории. Так, помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков указал на то, что любые соглашения по Курильским островам должны опираться на документы, основанные во времена окончания Второй мировой войны. В них зафиксирован переход этих территорий в состав России и Японии лишь остается признать этот факт. И подобную мысль о своей правоте власти РФ высказывали не единожды.

 

Но устраивает ли такая точка зрения Японию? Очевидно, нет. А потому островитяне активно распространяют мысль, что высказывания российского МИД не более, чем продукт внутреннего потребления. То есть, по сути, весь переговорный процесс можно воспринимать в качестве разговора со стеной. Россия указывает на международные соглашения в то время, как Япония пропускает все подобные реплики мимо и гнет свою линию.

 

Конечно, возможно, японские философы (коих, если верить стереотипам там огромное множество) пришли к выводу, что, как вода точит камень, так и они планомерно будут гнуть свою линию в отношении островов. К тому же, на вооружении Японии есть достаточно твердый аргумент – наличие санкций в отношении России. Не стоит отрицать, что эти ограничения будут использованы в качестве компромиссной выгоды в вопросе островов.

 

Но едва ли кто-то действительно сможет поверить в то, что Россия способна так легко отдать часть своих территорий. Ведь это окажется прецедентом, который в будущем может ослабить позиции в вопросе российской целостности. К тому же, события вокруг Крыма четко указывают на способность Москвы держать удар. Давление огромного количества серьезных государств не возымело абсолютно никакого эффекта и правительство Путина осталось нерушимым в этом вопросе.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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