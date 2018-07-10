Захар Прилепин рассказал о "нервной" жизни в ДНР

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Отечественный писатель Захар Прилепин дал развернутое интервью телеканалу RT, в котором, в частности, рассказал, как на нем сказалось пребывание в непризнанной Донецкой народной республике.

Писатель отметил, что "два, три или четыре" года, которые он провел в ДНР, прошли как "восемь или десять лет".

"За эти годы я очень сильно постарел. И речь идет как о физическим изменениях, так и о моральных. Когда я вернулся в Москву, то в первую же ночь у меня случился такой приступ, что я всерьез уже готовился к смерти. Медики сказали, что это итог хронического стресса, плохого сна и неважного питания. По своим ощущениям могу сказать, что в мире осталось очень немного вещей, которые могут меня удивить или вызвать хоть сколько-нибудь сильную эмоциональную реакцию. Может надо просто подождать, я не знаю", — цитируют Прилепина СМИ.

Писатель отметил, что вернувшись в Москву, он, тем не менее, продолжит курировать созданный им в вооруженных силах ДНР батальон.

Прилепин вернулся из ДНР в Москву этим летом — сам литератор объясняет свой уход с поста заместителя командира батальона армии ДНР "целой уймой дел", которые накопились у него в Российской Федерации.