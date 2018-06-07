Прилепин о словах Путина: Донбасс никто не оставит без поддержки

Если Вооруженные силы Украины начнут полномасштабное наступление на Донбасс, то это приведет к печальным последствиям для украинской государственности. Так прокомментировал наблюдаемое в Донбассе обострение президент Российской Федерации Владимир Путин.
Путин сделал соответствующее заявление в ходе осуществляемой сегодня прямой линии с президентом, ответив на вопрос о Донбассе, который российскому лидеру задал писатель Захар Прилепин, один из идеологов Новороссии.
"Владимир Владимирович является человеком с чрезвычайно широкими полномочиями, поэтому и его слова нужно трактовать как можно более широко, чтобы избежать политических конфронтаций. Я понимаю ответ Путина как обещание не оставлять жителей Донбасса в беде", — цитирует Федеральное агентство новостей Захара Прилепина.
Комментируя ситуацию в Донбассе, Путин отметил, что для урегулирования конфликта существует довольно четкий путь — нужно лишь строго придерживаться минских договоренностей. Однако руководство Украины не заинтересовано в решении проблемы Донбасса — например, потому, что Киеву не нужны избиратели, проживающие здесь.
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