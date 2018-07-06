В США рассекретили записи ядерных испытаний 50‐60‐х годов ХХ века‍

Фото из открытых источников

Сотрудники существующей при Министерстве энергетики Соединенных Штатов Америки Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса выложили на своем YouTube-канале более двух с половиной сотен видеозаписей ядерных взрывов, которые проводились в США в середине прошлого столетия в рамках испытаний оружия массового поражения.

Рассекреченные кадры способны поразить любого — мощь ядерного оружия не оставляет равнодушных. Убедиться в этом можно, посмотрев видео ниже на странице.

Среди опубликованного материала есть, например, записи четырнадцати ядерных взрывов, производившихся в рамках операции "Типот" в 1955 году, тридцать семь взрывов в Неваде в 1958, а также три с лишним десятка испытаний ЯО в Тихом океане в 1962 году.

"Эти документальные кадры просто потрясающие. Теперь вы можете увидеть своими собственными глазами, до какой степени разрушительным является ядерное оружие. Очень надеюсь на то, что Соединенным Штатам никогда не придется использоваться это оружие", — заявил Грег Спиггс, сотрудник лаборатории.

Согласно открытым данным, с 1945 по 1962 год военные США осуществили двести десять ядерных испытаний.