Эксперты: Ядерное оружие США уничтожит самих американцев‍

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Если Соединенные Штаты Америки применят свое стратегическое ядерное оружие так результативно, что вероятный противник даже не успеет ответить на это, то американцев все равно ждет ответный удар.

Речь идет об экологическом ответном ударе — это явление стало основным предметом нового исследования сотрудников Мичиганского технологического университета. Ученые выяснили, что экологический ответ на ядерную атаку может уничтожить десятки миллионов жителей США.

В общем, ядерное оружие является слишком опасным средством ведения военных действий. Хотя об этом и так все знают. Но мало кто догадывается о реальной степени опасности ЯО.

"Принято считать, что применение ЯО является опасным только в том случае, если у противника тоже есть ядерные средства поражения, и он сумеет их применить. Такой сценарий называют гарантированным взаимным уничтожением. Но в реальном мире такой вариант является далеко не единственным возможным. Может случиться и так, что одна из сторон не применит ядерное оружие в ответ, делая, таким образом, другую сторону победителем. Но можно ли считать это победой? Вряд ли", — рассуждают ученые.

Которые подсчитали, что если США применят ЯО и получит ответный удар со стороны окружающей среды (например — ядерную зиму), то погибнут миллионы или даже десятки миллионов американцев.