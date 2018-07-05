Великобритания: Россия непричастна к новому отравлению «Новичком»‍

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Новое отравление "Новичком", произошедшее в Великобритании, не имеет никакого отношения к Российской Федерации — такой вывод, сделанный по результатам предварительного расследования, озвучил заместитель начальника британского министерства внутренних дел.

Речь идет об отравлении двух британских граждан, которое произошло в населенном пункте Эймсбери, что в графстве Уилтшир. Согласно информации, которую распространил Скотленд-Ярд, здесь госпитализировали сорокачетырехлетнюю Дон Стерджесс и сорокапятилетнего Чарли Роули — у обоих симптомы отравления нервно-паралитическим ядом класса "Новичок".

Веществом класса "Новичок", напомним, четыре месяца назад отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Новые жертвы "Новичка" находятся в критической состоянии. В данный момент их лечением занимаются те же специалисты, которые спасли Скрипалей, но в целом шансов на благоприятный исход довольно мало", — отмечают в Скотленд-Ярде.

В общем, в Великобритании, как видим, происходит что-то совсем уж странное — боевыми нервно-паралитическими ядами травят обычных людей, и никто не знает, зачем и почему.