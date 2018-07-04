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Необычный разговор: Siri прервала заседание в британском парламенте

Среда, 04 Июля 2018 09:57
Необычный разговор: Siri прервала заседание в британском парламенте Фото из открытых источников

Вот и настал тот день, когда искусственный интеллект начал бесцеремонно вмешиваться в политику — в Великобритании, например, имел место курьезный случай, связанный с голосовым помощником Siri, который самым наглым образом перебил выступавшего в парламенте министра.

 

И ведь речь пока что идет даже не о полноценном искусственном интеллекте, а всего лишь о весьма условно приближенной к нему программе. А последствия уже весьма реальные — вмешавшись в разговор, ассистент Siri перевел его в русло высоких технологий, тогда как изначально предметом беседы была Сирия.

 

Забавный (только на первый взгляд забавный, как необходимо отметить) инцидент произошел из-за того, что помощник "Сири" решил, что говоря о Сирии, министр обороны Соединенного Королевства обращается к нему.

 

"Сирия? Вот что я нашел в Интернете по соответствующему запросу. Сирийская демократическая армия...", — начал говорить "умный" голосовой помощник, но министр быстро деактивировал его и спрятал смартфон в карман.

 

И тем не менее, помощник все-таки повлиял на политику, потому что вместо борьбы с терроризмом британские парламентарии начали обсуждать информационные технологии.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Siri
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