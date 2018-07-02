Курды ликвидировали главного финансиста ИГ в Ираке

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Официальные представители курдских военизированных формирований пешмерга сообщают об уничтожении главного финансиста международной террористической организации "Исламское государство"* — высокопоставленного террориста, по уточненным данным, убили в Ираке.

Заявление об убийстве главного финансиста ИГ* сделал Сирван Барзани, командующий силами ополчения в Махмуре. Курдские ополченцы, по словам Барзани, провели специальную операцию совместно с антитеррористической коалицией, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки.

"По итогам операции были ликвидированы как минимум три высокопоставленных члена "Исламского государства"* — убит был, в частности, Абу Убейда, человек, который отвечал за финансирование ИГ*", — заявил Барзани.

Известно, что боевики, которые стали целью спецоперации курдов и международной коалиции, укрывались в горном районе, расположенном в окрестностях города Махмур.

Террористы ИГ*, напомним, обосновались в Ираке летом 2014-го. Кампания по освобождению районов Ирака, захваченных боевиками, стартовала в 2015 году. На данный момент на территории страны практически не осталось захваченных игиловцами населенных пунктов, однако террористическая угроза в целом все еще сохраняется.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда