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Курды ликвидировали главного финансиста ИГ в Ираке

Понедельник, 02 Июля 2018 11:01
Курды ликвидировали главного финансиста ИГ в Ираке Фото из открытых источников

Официальные представители курдских военизированных формирований пешмерга сообщают об уничтожении главного финансиста международной террористической организации "Исламское государство"* — высокопоставленного террориста, по уточненным данным, убили в Ираке.

 

Заявление об убийстве главного финансиста ИГ* сделал Сирван Барзани, командующий силами ополчения в Махмуре. Курдские ополченцы, по словам Барзани, провели специальную операцию совместно с антитеррористической коалицией, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки.

 

"По итогам операции были ликвидированы как минимум три высокопоставленных члена "Исламского государства"* — убит был, в частности, Абу Убейда, человек, который отвечал за финансирование ИГ*", — заявил Барзани.

 

Известно, что боевики, которые стали целью спецоперации курдов и международной коалиции, укрывались в горном районе, расположенном в окрестностях города Махмур.

 

Террористы ИГ*, напомним, обосновались в Ираке летом 2014-го. Кампания по освобождению районов Ирака, захваченных боевиками, стартовала в 2015 году. На данный момент на территории страны практически не осталось захваченных игиловцами населенных пунктов, однако террористическая угроза в целом все еще сохраняется.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости ИГИЛ последние новости
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