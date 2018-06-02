США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии

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Позиция Башара Асада относительно присутствия американских военных "на территории его страны" вылилась в достаточно резком интервью, которое президент Сирии недавно дал телеканалу RT. Министерство обороны США не могло пройти мимо таких жестких заявлений. Однако ответ привыкшего «играть мускулами» Вашингтона, причем не только в Сирии, но и в Ираке, Афганистане и Азиатско-тихоокеанском регионе, кажется слабоватым.

"Любой заинтересованной стороне в Сирии следует понять, что нападение на ВС США или наших партнеров по коалиции было бы плохой политикой", - сказал представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Реакция последовала после интервью, которое сирийский президент дал недавно телеканалу RT. В нем, наряду с другими мыслями, содержались два «серьезных» «месседжа» в адрес США. Во-первых, американцы рано или поздно «должны уйти». Но об этом Асад говорит уже несколько лет. Внимание журналистов и экспертов привлекла вторая часть послания, в которой президент предъявил претензии Сирийским демократическим силам (СДС), состоящим преимущественно из курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Асад предложил СДС пойти на переговоры для того, чтобы они добровольно сдали центральному правительству контролируемые территории на севере Сирии и к востоку от реки Евфрат. «Если же переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории», - пригрозил Асад, дав понять, что готов в случае чего игнорировать американское присутствие.

В боях с ИГИЛ (запрещена в России) курдским ополченцам удалось отхватить почти треть территории Сирийской Арабской Республики. СДС и YPG являются главной опорой США на земле, именно на их территориях находятся большинство из, по меньшей мере, 15 американских военных баз в Сирии.

Асад считает СДС «единственной проблемой в стране». На определенном этапе курдские ополченцы стали негласными союзниками центрального правительства в уничтожении ИГИЛ. Но на волне военных успехов курды начали присваивать себе территории, которые им никогда не принадлежали, как, например, Манбидж и столицу «Исламского государства» - город Ракку, изгоняя оттуда местное арабское население. США и их союзники по коалиции поставили курдским партизанам тысячи единиц боевой техники и оружия, и финансировали их, превратив СДС и YPG в угрозу территориальной целостности Сирии.

Правда, пока сирийские курды не требуют для себя независимости, как в Ираке, но, имея «за спиной» базы США, свыше 2300 американских спецназовцев и инструкторов, а самое главное – около 80 000 собственной «живой силы», Сирийский Курдистан имеет все основания для самостоятельного существования. Под контролем СДС находятся и самые богатые месторождения нефти и газа Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. В том числе газовые поля Conoco, ради контроля над которыми курды с подачи американцев пошли даже на сговор с ИГИЛ.

Растущим могуществом курдских ополченцев, которых называют второй силой после правительственной армии в Сирии, недовольны и турки. В конце января Турция провела операцию «Оливковая ветвь» и выгнала YPG из Африна, одного из трех курдских кантонов в Сирии. В настоящий момент Анкара намерена договориться с США о том, чтобы выбить YPG из Манбиджа в 30 км от реки Евфрат.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в перспективе намерен вовсе очистить весь север Сирии от YPG, которых власти Турции считают продолжением запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

Нарастание напряженности между Асадом и курдами невыгодно России в тот момент, когда ВКС вместе с правительственной армией пытаются уничтожить остатки ИГИЛ и принудить боевиков к сдаче оружия. При этом надо признать, что курдские ополченцы вместе с США мешают выполнению этой задачи, например, ставя собой «заслон» между армией Асада и игиловцами на реке Евфрат. Пока призывы Сирии и России к курдам перейти на сторону правительства не дали результата. А после турецкого наступления, на которое Москва закрыла глаза, курдские ополченцы и вовсе обвинили Россию в «предательстве». С Турцией Россия сформировала тройственный альянс, в котором принимает участие и Иран. В рамках «Астанинского формата» страны гарантируют четыре «зоны деэскалации» в Сирии.

До тех пор пока курдские ополченцы не согласятся передать контроль над северными районами правительству Асада, надо воспринимать YPG как угрозу территориальной целостности Сирии. Москва выступает за ее единство. При этом открытая военная конфронтация с YPG, которых прикрывают США, несет в себе риски прямого военного столкновения с Вашингтоном. Но это не значит, что надо оставлять треть территории арабской страны на съедение американцам.

Ведь последние, когда бомбят Шайрат, Хомс и предместья Дамаска, у Кремля разрешения не спрашивают. В долгосрочной перспективе, после нейтрализации ИГИЛ и боевиков, Россия в союзе с Ираном и Турцией способна восстановить территориальную целостность Сирии. Против Тегерана, Анкары и Москвы, имеющих мощнейшие армии и военный потенциал в регионе, США едва ли способны пойти. В этом смысле нарастание напряженности между США и Турцией, США и Ираном станет дополнительным обоснованием для цементирования тройственного, пускай и временного, союза.

Гасанов Камран

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