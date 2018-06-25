Литва предложила Европе создать силы "быстрого киберреагирования"

В рамках постоянного структурированного сотрудничества, которое существует между Литвой и Европейским союзом, было предложено создание сил быстрого реагирования, способных отвечать на кибератаки. Соответствующее предложение озвучил сегодня Раймундас Кароблис, начальник военного ведомства Литвы.
"Мы твердо намерены создать в Европе силы быстрого реагирования на киберугрозы, которые должны усилить механизм совместной поддержки в условиях постоянно усиливающихся информационных угроз", — заявил литовский министр обороны в ходе подписания декларации, в которой были зафиксированы соответствующие намерения.
Кроме представителя Литвы, декларацию подписали официальные лица из Португалии, Испании, Эстонии, Румынии и Хорватии.
Встреча глав министерств обороны и иностранных дел, на которой был одобрен этот международный документ, состоялась в Люксембурге. В мероприятии, при этом, участвовали делегаты из двадцати восьми европейских государств.
Отмечается, что в проекте, предусматривающем создание европейских сил быстрого киберреагирования, участвуют и некоторые страны, не присоединившиеся к декларации.
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