Литва готова помириться с Россией. Чего от этого ожидать?

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На протяжении многих лет представители власти Литвы вели целенаправленную борьбу с Россией. Соседнее государство называлось ими не иначе, как «страной-агрессором», главной целью которой было, по-видимому, доминирование над Литвой. Однако, совсем недавно, высшие лица прибалтийской страны начали подавать признаки кардинального изменения политического направления.

Впервые об изменении отношения к России заговорила президент Литвы Даля Грибаускайте. Глава государства, хоть и аккуратно, не отменяя термина «агрессор» в адрес российского государства, но заметила, что вероятность налаживания отношения существует. Правда, к этой самой вероятности был добавлен ряд требований, которые Россия должна была перед этим выполнить. Они имели достаточно иллюзорный вид. В основном эти требования содержали призывы не вмешиваться в выборы других государств и перестать оказывать силовое давление на другие народы.

Конечно, такие заявления Грибаускайте не имеют особого веса, да и, зная ее предыдущие выступления о «злобном агрессоре», российская сторона не особо спешила бежать к главе Литвы с распростертыми объятиями. А потому тема была быстро замята.

Но дипломатическую эстафету перехватил уже премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Чиновник отметил, что сейчас Литва не имеет абсолютно никаких контактов с Россией, что является достаточно странно. Ведь сложно вести переговоры, не разговаривая со своим оппонентом. Премьер Литвы также не был слишком настойчив в своем утверждении и подчеркнул, что его страна не должна отступать от намеченной политической траектории. Однако пути разговора искать обязательно надо.

Такие выступления высших чинов Литвы, хоть и являются пока одиночными явлениями, все же намекают на смягчение отношения к России. К тому же, такая позиция вполне схожа со мнением обычных граждан страны.

Недавний опрос показал, что целых 52% населения считают, что государству стоит восстановить дружественные отношения с соседями. Противоположный взгляд на этот вопрос у огромного числа политиков, которые вовсе не намерены вычеркивать РФ из числа своих извечных врагов.

Однако, не стоит забывать, что возобновление сотрудничества с Россией сулит Литве огромными экономическими выгодами. Ведь, благодаря санкциям, государство начало терять миллиарды долларов от непроданной соседям продукции. Россия же, в свою очередь, получит на территории Европы еще одного союзника, который сможет поддержать те или иные инициативы Москвы.

Но, важно помнить, что к Литве все же стоит относиться с долей опаски. Потому как если они могут так легко поменять свое мнение в одну сторону, значит смогут сменить его и в обратном направлении.