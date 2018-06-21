Четверг 21 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Литва готова помириться с Россией. Чего от этого ожидать?

Литва готова помириться с Россией. Чего от этого ожидать?

Четверг, 21 Июня 2018 16:36
Литва готова помириться с Россией. Чего от этого ожидать? Фото из открытых источников

На протяжении многих лет представители власти Литвы вели целенаправленную борьбу с Россией. Соседнее государство называлось ими не иначе, как «страной-агрессором», главной целью которой было, по-видимому, доминирование над Литвой. Однако, совсем недавно, высшие лица прибалтийской страны начали подавать признаки кардинального изменения политического направления.

 

Впервые об изменении отношения к России заговорила президент Литвы Даля Грибаускайте. Глава государства, хоть и аккуратно, не отменяя термина «агрессор» в адрес российского государства, но заметила, что вероятность налаживания отношения существует. Правда, к этой самой вероятности был добавлен ряд требований, которые Россия должна была перед этим выполнить. Они имели достаточно иллюзорный вид. В основном эти требования содержали призывы не вмешиваться в выборы других государств и перестать оказывать силовое давление на другие народы.

 

Конечно, такие заявления Грибаускайте не имеют особого веса, да и, зная ее предыдущие выступления о «злобном агрессоре», российская сторона не особо спешила бежать к главе Литвы с распростертыми объятиями. А потому тема была быстро замята.

 

Но дипломатическую эстафету перехватил уже премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Чиновник отметил, что сейчас Литва не имеет абсолютно никаких контактов с Россией, что является достаточно странно. Ведь сложно вести переговоры, не разговаривая со своим оппонентом. Премьер Литвы также не был слишком настойчив в своем утверждении и подчеркнул, что его страна не должна отступать от намеченной политической траектории. Однако пути разговора искать обязательно надо.

 

Такие выступления высших чинов Литвы, хоть и являются пока одиночными явлениями, все же намекают на смягчение отношения к России. К тому же, такая позиция вполне схожа со мнением обычных граждан страны.

 

Недавний опрос показал, что целых 52% населения считают, что государству стоит восстановить дружественные отношения с соседями. Противоположный взгляд на этот вопрос у огромного числа политиков, которые вовсе не намерены вычеркивать РФ из числа своих извечных врагов.

 

Однако, не стоит забывать, что возобновление сотрудничества с Россией сулит Литве огромными экономическими выгодами. Ведь, благодаря санкциям, государство начало терять миллиарды долларов от непроданной соседям продукции. Россия же, в свою очередь, получит на территории Европы еще одного союзника, который сможет поддержать те или иные инициативы Москвы.

 

Но, важно помнить, что к Литве все же стоит относиться с долей опаски. Потому как если они могут так легко поменять свое мнение в одну сторону, значит смогут сменить его и в обратном направлении. 

Яндекс.Дзен

Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
Главное за сутки
Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и возможный обмен заключенными Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и возможный обмен заключенными Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим украинским коллегой Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Киева, пишет РИА Новости. Президенты, в частности, обсудили тему обмена…
Киев решил декоммунизировать две области Киев решил декоммунизировать две области Украина приближается к "завершающему этапу" декоммунизации — возглавляемый Владимиром Вятровичем Украинский институт национальной памяти решил переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. "Это переименование является, по сути, знаковым, финальным этапом декоммунизации. Решение…
Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон встревожен возможностью встречи в июле президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, особенно если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы американской администрации в Великобританию. Об…

Читайте также
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Существующая в Латвии Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР прекратила свою работу и порекомендовала правительству опубликовать архивы, представляющие собой предмет исследования комиссии. Но латвийские власти не собирается публиковать эти…
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой Америка в очередной раз показала, что заключаемые ею договора не стоят бумаги, на которой написаны. В особенности - если касаются чьей-либо "безопасности" или "неприкосновенности". На сей раз смачную плюху получили…
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне? Отказываясь от своей части обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, Соединенные Штаты Америки идут на усиление градуса и без того опасной конфронтации с Россией. Это, как…
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО В то время, как самые патриотически настроенные российские военные эксперты только рассуждают о гипотетической победе над НАТО, некоторые западные специалисты воспринимают поражение Североатлантического Альянса в качестве уже давно свершившегося факта.…
Фото
Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире

Расположенный в 2161 км от острова Святой Елены и в 2816 км от ближайшего материка мыса Доброй Надеж...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине.

Еще »
Самые популярные материалы
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО
Какую ловушку приготовили США для России в Сирии? Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.