В Германии появится памятник погибшим в плену советским гражданам

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Сегодня, в день семьдесят седьмой годовщины начала Великой отечественной войны, на территории Германии появится памятник гражданам СССР, которые погибли в фашистском плену.

Памятник, по словам официальных представителей Совета Федерации, установят сегодня на главном кладбище города Франкфурт-на-Майне. Установка монумента, как отмечается, стала реальной благодаря сотрудничеству, которое Совет Федерации поддерживает с бундесратом, российским посольством в Германии, а также департаментом экономразвития Франкфурта-на-Майне.

Монумент, который представляет собой памятный крест, будет установлен на кладбище, где захоронены останки шести с лишним сотен советских граждан (в том числе восьмидесяти детей).

Имена многих их похороненных здесь людей присутствуют в списке, который был создан при содействии группы волонтеров, работавшей в городском архиве Франкфурт-на-Майне. Список, как уточняется, будет передан общественным организациям.

"Памятник на кладбище — это хороший пример результатов, к которым приводит проявление гражданской инициативы и международное сотрудничество", — заявил Александр Булай, генеральный консул Российской Федерации во Франкфурте-на-Майне.