По всему миру проходит акция "Свеча памяти", посвященная тем, кто ушел на войну в 1941

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Двадцать второго июня 1941-го года нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз и нанесла удары по целому ряду военных и стратегических объектов. Началась Великая отечественная война, продлившаяся тысячу четыреста восемнадцать дней. Сегодня, спустя семьдесят семь лет, жители Российской Федерации и государств бывшего СССР вспоминают тот страшный день.

По данным информационного портала inforeactor.ru, в России и по всему миру проводится мемориальная акция под названием "Свеча памяти", в рамках которой волонтеры и небезразличные к истории граждане зажигают свечи на площадях.

"Мы зажгли 1418 свечей, потому что именно такое количество дней продлилась Великая отечественная война", — говорят столичные волонтеры. Такие акции, как уточняются, проходят во многих российских (и не только) городах.

Свечи — не единственный способ вспомнить о дне, когда началась ужасная война. В некоторых европейских странах сегодня проводятся памятные заезды мотоциклистов, приуроченные к событию. В частности — в Польше, Словакии, Словении, Венгрии, Албании, Сербии, Черногории, Хорватии, Македонии и Болгарии.