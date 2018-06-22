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По всему миру проходит акция "Свеча памяти", посвященная тем, кто ушел на войну в 1941

Пятница, 22 Июня 2018 10:08
По всему миру проходит акция &quot;Свеча памяти&quot;, посвященная тем, кто ушел на войну в 1941 Фото из открытых источников

Двадцать второго июня 1941-го года нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз и нанесла удары по целому ряду военных и стратегических объектов. Началась Великая отечественная война, продлившаяся тысячу четыреста восемнадцать дней. Сегодня, спустя семьдесят семь лет, жители Российской Федерации и государств бывшего СССР вспоминают тот страшный день.

 

По данным информационного портала inforeactor.ru, в России и по всему миру проводится мемориальная акция под названием "Свеча памяти", в рамках которой волонтеры и небезразличные к истории граждане зажигают свечи на площадях.

 

"Мы зажгли 1418 свечей, потому что именно такое количество дней продлилась Великая отечественная война", — говорят столичные волонтеры. Такие акции, как уточняются, проходят во многих российских (и не только) городах.

 

Свечи — не единственный способ вспомнить о дне, когда началась ужасная война. В некоторых европейских странах сегодня проводятся памятные заезды мотоциклистов, приуроченные к событию. В частности — в Польше, Словакии, Словении, Венгрии, Албании, Сербии, Черногории, Хорватии, Македонии и Болгарии.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости акция
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