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Киев решил декоммунизировать две области

Четверг, 21 Июня 2018 12:21
Киев решил декоммунизировать две области Фото из открытых источников

Украина приближается к "завершающему этапу" декоммунизации — возглавляемый Владимиром Вятровичем Украинский институт национальной памяти решил переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.

 

"Это переименование является, по сути, знаковым, финальным этапом декоммунизации. Решение о переименовании двух областей полностью попадает под соответствующее законодательство, но процедура немного затянулась, так как подразумевает изменение конституции, в которой упомянуты и Днепропетровская, и Кировоградская область", — цитируют украинские СМИ Вятровича.

 

Вопрос о переименовании областей, как отметил Вятрович, уже рассматривался в комитете по делам местного самоуправления. Теперь законопроект о переименовании должен получить одобрение Конституционного суда, а также набрать большинство голосов при голосовании в Верховной Раде.

 

"Комитет поддержал переименование большей частью голосов, поэтому можно предположить, что и в Раде наберется нужное количество голосов. Единственное возможное препятствие — возможное отсутствие на голосовании многих депутатов", — добавил Вятрович.

 

Днепропетровскую область переименуют в Сичеславскую. А вот как теперь будет называться Кировоградская область — директор института национальной памяти не уточнил.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Украина
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Киев решил декоммунизировать две области Киев решил декоммунизировать две области Украина приближается к "завершающему этапу" декоммунизации — возглавляемый Владимиром Вятровичем Украинский институт национальной памяти решил переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. "Это переименование является, по сути, знаковым, финальным этапом декоммунизации. Решение…
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