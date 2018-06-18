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Враг внутри: Кто в РФ призывает к украинскому сценарию

Понедельник, 18 Июня 2018 15:02
Враг внутри: Кто в РФ призывает к украинскому сценарию Фото из открытых источников

Отдельные деятели, существующие в стане либеральных оппозиционных сил, пытаются приложить максимум усилий для того, чтобы реализовать в Российской Федерации так называемый "украинский вариант". Некоторые либералы призывают начать с процесса декоммунизации.

 

Это, например, руководство партии ПАРНАС, которое опубликовало документ под названием "Комплекс мер по реализации политики исторической памяти". Как и можно предположить по названию, цель этого документа — уничтожение памяти о коммунистическом прошлом России, которое по замыслу ПАРНАСа нужно проводить путем переименований улиц и городов.

 

Тут стоит отметить тот факт, что деятельность организации ПАРНАС в последнее время является очень далекой от объективной политической реальности.

 

Партия, в частности, игнорирует выборы любого масштаба, однако занимается проработкой вот таких вот обреченных на неудачу инициатив.

 

Это было бы смешно, если бы не было так грустно — говорят эксперты-политологи, тотально разочарованные в отечественной либеральной оппозиции.

 

Если говорить конкретно о партии ПАРНАС, то наблюдая за ней, можно заметить масштабный кризис, охвативший эту с самого начала своего существования лишенную прочности структуру.

 

В общем, вместо того, чтобы работать над преодолением кризиса, партия, возглавляемая Михаилом Касьяновым, занимается какими-то сомнительными проектами.

 

"Пропаганда коммунистического строя должна быть законодательно запрещена в Российской Федерации", — говорят тем временем в ПАРНАСе, отмечая, что государству нужно в срочном порядке озаботиться захоронением жертв террора, а также осознать ответственность за восстановление утраченной исторической памяти.

 

Историческую память, как отмечают в ПАРНАСе, нужно восстанавливать, например, при помощи топологических изменений.

 

Если говорить конкретно — переименовывая улицы, площади, а также целые населенные пункты.

 

Осуществляться все это должно силами партийных активистов, которым предстоит вести электронный перечень существующих в РФ коммунистических названий, а также пропагандировать в обществе идеи о необходимости переименований.

 

Вот такая вот она, деятельность либеральной оппозиции в России. А ведь могли бы заниматься чем-то по-настоящему общественно значимым! Но нет, делом номер один оппозиционерам почему-то видится переименование улиц и городов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Либералы Парнас
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