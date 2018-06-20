Швейцарскому туроператору запретили проводить туры в Крым

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Швейцарская туристическая компания Kira Reisen, осуществлявшая организацию туров в Крым, теперь не сможет заниматься такой деятельностью, так как столкнулась с законодательными ограничениями.

По словам официальных представителей Швейцарского туристического союза, сотрудники министерства экономики запретили туроператору Kira Reisen организовывать туры на Крымский полуостров, а также потребовали удалить всю связанную с Крымом информацию с сайта компании.

Туроператору, при этом, просто не оставили выбора — в случае отказа, компании угрожало бы серьезное административное разбирательство. Теперь на сайте оператора указано, что туры в Крым более невозможны из-за решения прокуратуры туристического департамента министерства экономики.

"Организация туров в Крым является незаконной, поэтому компании, которые обходят это ограничение, автоматически становятся нарушителями закона и фигурантами административных расследований, по итогам которых их деятельность, вероятнее всего, будет приостановлена", — говорят в Швейцарском туристическом союзе.

В общем, жители Швейцарии лишились единственной возможности приобрести тур в Крым.