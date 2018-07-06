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Вторая мировая война: Освобождение Крыма от немецких захватчиков

Пятница, 06 Июля 2018 07:36
Вторая мировая война: Освобождение Крыма от немецких захватчиков Фото из открытых источников

В 1944 году 12 мая закончилась Крымская операция в ходе, которой Крым был полностью освобожден от фашистских захватчиков.

 

План Крымской операции советским военным руководством начал разрабатываться в марте 1944 года. Через месяц, 8 апреля последовало освободительное наступление Красной Армии на полуострове.

 

В военной операции были задействованы личный состав и боевая мощь 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии, а также при поддержке Черноморского флота и Азовской военной флотилии.

 

Перед началом наступления, в ходе успешных Нижнеднепровской и Керченско-Эльтигенской десантной операций, были захвачены важные плацдармы противника, расположенные возле Сиваша и Керчи. В результате этого, немецкая 17-я армия, которая являлась основной немецкой военной мощью на крымском полуострове, была полностью блокирована. Командовал 17-й армией генерал пехоты К. Альмендингера. В ее состав входили 5 немецких и 7 румынских дивизий. Численность армии составляла не менее 200 000 человек, а на вооружении было более 3000 орудий и миномётов, более 200 танков,150 самолётов.

 

Высшее немецкое руководство Германии прекрасно понимала, что в таких условиях блокады вряд ли их армии удастся выстоять, но Гитлер приказал, во чтобы не стало Крым не сдавать. Такой приказ лидера фашисткой Германии показывал только одно, что у немцев грандиозные планы  по крымскому полуострову. Сам фюрер надеялся из Крыма сделать «немецкий Гибралтар», а также создать там крупнейшую здравницу для истинных арийцев. При этом крымское население планировалось пересилить:евреев в Палистину; крымских татар в Турцию. Планы по русскому населению были не известны. Но из-за неприязни фашистов к славянам можно только догадываться.

 

Помимо этого Крым являлся для немцев ценным стратегическим объектом. Остров был заслоном балканского стратегического фланга фашисткой Германии, а также прикрывал морские коммуникации, проложенные через Черное море к западному побережью вверх по Дунаю.

 

Ко всему этому, военное руководство Третьего Рейха было уверено, что сдача Крыма подорвет авторитет Германии во многих странах  черноморского побережья: Болгарии, Румынии и Турции.

 

8 апреля, ровно в 8.00 часов 4-й Украинский фронт произвел артобстрелы и авианалёты на объекты противника, общей продолжительностью 2,5 часа. Сразу же после их окончания советские войска двинулись в наступление. В этот же день Красной Армией был освобожден город Армянск.

 

Три дня понадобилось войскам 4-го Украинского фронта, чтобы прорвать оборону противника на Перекопском перешейке и южнее Сиваша. Враг ожесточенно сопротивлялся. Но 10 апреля немцы, потерпели поражение и начали отступать. Далее свое мастерство в бою показал врагам 19-й танковый корпус, под командованием генерал-лейтенанта И. Д. Васильева, который сам лично руководил своим корпусом во время боя. В результате боя был тяжело ранен, и командование корпусом взял на себя его заместитель полковник И. А. Поцелуев

 

Благодаря 19-му танковому корпусу и его стремительному продвижению противник начал поспешный отход на запад. В ночь на 11 апреля одновременно с 19-м танковым корпусом в наступление перешла Отдельная Приморская армия, которая при поддержке авиации 4-й воздушной армии и Черноморского флота к утру заняла Керчь.

 

Красная армия продолжала беспощадно гнать врага. 13 апреля были освобождены от немецкой оккупации Феодосия, Симферополь и Евпатория. В честь их освобождения и их освободителей – войск 4-го Украинского фронта, на следующий день в Москве прогремел салют. В этот же день были освобождены Судак и Алушта.

 

15 апреля советские солдаты стояли на подступах Севастополя. Но сразу же освободить его не удалось, поэтому было решено брать город штурмом.

 

С 16 по 30 апреля советские войска постоянно предпринимали попытки штурмовать город, но всякий раз безрезультатно. Очередной штурм Севастополя, назначенный советским командованием, на 5 мая оказался победоносным. После четырёх дней тяжелейших боёв 9 мая войска фронта освободили  город Севастополь. Через три дня, 12 мая на мысе Херсонес гитлеровские войска сложили оружие. На этом Крым был полностью освобожден от гитлеровских захватчиков.

 

Большой вклад в освобождении Крыма внесли партизанские отряды. Под командованием. Р. Ямпольского, Ф. И. Федоренко, М. А. Македонского, В. С. Кузнецова: отряды устраивали подрывную деятельность на оккупированной территории полуострова, а позже вместе с красноармейцами участвовали в освобождении крымских городов.

 

Операция завершилась полным поражением 17-й гитлеровской армии. Ее потери составили около 120 тысяч человек из них 61580 немецких и румынских военнослужащих были взяты в плен.

 

Стоит отметить, что в ходе боевых действий проведенных на море, была полностью разгромлена румынская флотилия, которая являлась союзницей войск Третьего Рейха.

 

Потери советских войск составили 17 754 человека убитыми и 67 065 человека ранеными

 

В результате успешно проведенной Крымской операции, наследие Российской империи – Крым был полностью освобожден от фашистских захватчиков. Была возвращена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации – Севастополь. Страна вновь обрела контроль на Черном море, который продолжает осуществляться в наши дни.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги Крым Вторая Мировая война
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