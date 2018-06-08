Пятница 08 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Германия: Мы больше не можем замалчивать разногласия с США‍

Германия: Мы больше не можем замалчивать разногласия с США‍

Пятница, 08 Июня 2018 13:09
Германия: Мы больше не можем замалчивать разногласия с США‍ Фото из открытых источников

Диалог между Германией и Соединенными Штатами Америки приобретает все большее количество разногласий — заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас, отметив, что официальный Берлин больше не может замалчивать разногласия с Вашингтоном.

 

Маас, как сообщает издание Süddeutsche Zeitung, рассказал о коренных изменениях, которые возникли в диалоге между Германией и США. "Раньше мы могли полагаться на договоренности с Америкой, но теперь все изменилось", — объяснил начальник министерства иностранных дел Германии.

 

Соединенные Штаты, как уточнил Маас, продолжают оставаться ключевым партнером Германии за пределами Европы. Однако разногласия, которые вызывают опасения у министра, становятся все более угрожающими нормальному сотрудничеству. Берлин и Вашингтон, в частности, придерживаются разных точек зрения на Парижское климатическое соглашение, ядерную сделку с Ираном, а также введение торговых пошлин.

 

Причиной разногласий является политика, которой придерживается Дональд Трамп — действующий глава США, по словам главы немецкого МИД, ставит интересы США гораздо выше интересов партнеров (вот так новость!)

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Германия
Главное за сутки
Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Белого Дома. Отмечается, что встреча, тем не менее,…
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой В Киеве заявили о потере контроля над Одессой Депутаты Верховной Рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александру Турчинову с просьбой принять меры из-за потери контроля в Одессе. Об этом у себя в Facebook рассказал парламентарий…
G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа. Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, сообщает …

Читайте также
В Киеве рассказали о позоре главы МИД В Киеве рассказали о позоре главы МИД Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался в невыгодной ситуации из-за спецоперации СБУ об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий…
«Некрофилия» по-киевски: украинцы возмущены попыткой радикалов «похоронить» бойцов ЧВК «Вагнера» «Некрофилия» по-киевски: украинцы возмущены попыткой радикалов «похоронить» бойцов ЧВК «Вагнера» 2 июня активисты устроили у посольства РФ в Киеве акцию, которая возмущает общественность уже несколько дней. Участники мероприятия принесли к зданию картонные гробы с российскими флагами и надписью «Груз 200»…
Британские парламентарии хотят исключить Россию из Интерпола‍ Британские парламентарии хотят исключить Россию из Интерпола‍ Российской Федерации не место в Интерполе — считают британские парламентарии, которые призвали к исключению России из международной правоохранительной организации. По данным издания The Daily Telegraph, Россию предлагают исключить из Интерпола,…
Visa: Сбой в работе платежной системы в Европе практически устранен Visa: Сбой в работе платежной системы в Европе практически устранен Европейское подразделение компании Visa извинилось за сбои в обслуживании перед пользователями и сообщило, что проблемы, связанные с работой платежной системы, практически ликвидированы. Соответствующее заявление размещено в пятницу на официальном сайте…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.