Германия: Мы больше не можем замалчивать разногласия с США‍

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Диалог между Германией и Соединенными Штатами Америки приобретает все большее количество разногласий — заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас, отметив, что официальный Берлин больше не может замалчивать разногласия с Вашингтоном.

Маас, как сообщает издание Süddeutsche Zeitung, рассказал о коренных изменениях, которые возникли в диалоге между Германией и США. "Раньше мы могли полагаться на договоренности с Америкой, но теперь все изменилось", — объяснил начальник министерства иностранных дел Германии.

Соединенные Штаты, как уточнил Маас, продолжают оставаться ключевым партнером Германии за пределами Европы. Однако разногласия, которые вызывают опасения у министра, становятся все более угрожающими нормальному сотрудничеству. Берлин и Вашингтон, в частности, придерживаются разных точек зрения на Парижское климатическое соглашение, ядерную сделку с Ираном, а также введение торговых пошлин.

Причиной разногласий является политика, которой придерживается Дональд Трамп — действующий глава США, по словам главы немецкого МИД, ставит интересы США гораздо выше интересов партнеров (вот так новость!)