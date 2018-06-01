США объявили торговую войну Европе

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Президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс, сообщает Reuters.

Тарифы на ввоз в США стали и алюминия Трамп ввел еще в марте, однако американская администрация сделала исключения для давних торговых партнеров США, в том числе Мексики, Канады и стран ЕС. Эти страны получили отсрочку до 31 мая — к этому времени стороны должны были договориться по торговой политике. Несмотря на отсрочку, сделка так и не была заключена.

Администрация США решила не давать еще одну отсрочку своим партнерам, пишет Лента.ру. По словам Росса, 25-процентные тарифы на сталь и 10-процентные на алюминий в отношении Мексики, Канады и стран ЕС начнут действовать в ночь на пятницу.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ответ на заявление Вашингтона заявил, что ЕС введет контрмеры. «Это плохой день для мировой торговли. Мы немедленно обратимся во Всемирную торговую организацию и объявим об ответных мерах в ближайшие часы», — сказал Юнкер. Он назвал совершенно неприемлемым введение односторонних мер, когда речь идет о мировой торговле.