Радикалы хотели заживо сжечь Януковича в 2014 году - свидетель

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Экс-президента Украины Виктора Януковича собирались сжечь заживо — таким откровением с общественностью поделился Владимир Павленко, бывший глава службы безопасности Януковича.

По словам Павленко, покушение, которое планировали радикалы, должно было состояться в 2014 году, в ходе визита легитимного на тот момент президента в Харьков. Янукович должен был посетить харьковский съезд "Партии регионов", поэтому радикалы, среди которых были представители партии "Свобода", разработали комплексный план по устранению главы государства.

"Они должны были действовать двумя группами — первая группа попыталась бы устранить президента при помощи огнестрельного оружия, а если бы это не сработало, то в дело вступила бы вторая группа, которой предстояло забросать кортеж коктейлями Молотова", — рассказал Павленко в суде.

После того, как службе безопасности Януковича стало известно о плане радикалов, визит президента в Харьков был отменен.

Судебный процесс, в рамках которого появилась эта информация, проходит по делу о государственной измене, в которой обвиняют бывшего украинского президента Виктора Януковича. Сам Янукович полностью отрицает инкриминируемое ему преступление.