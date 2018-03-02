Янукович обратится к РФ и США для поиска путей деэскалации на Донбассе

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Бывший президент Украины Виктор Янукович провел пресс-конференцию, в рамках которой рассказал о своем плане действий по деэскалации вооруженного противостояния на Донбассе. Экс-президент Незалежной, как сообщает РИА Новости, собирается обратиться с соответствующими предложениями к руководствам Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Янукович отметил, что единственный способ достижения мира на востоке Украины — это переговоры, которые будут осуществляться непосредственно между представителями Киева и Донбасса. Наблюдать за переговорами и обеспечивать поддержку сторон, при этом, должны Соединенные Штаты Америки, Россия, Евросоюз и Организация Объединенных Наций.

"Переговоры являются безальтернативным путем к миру. Со своей стороны, я намерен обратиться к странам-гарантам заключения соглашения от двадцать первого февраля 2014-го года, а также к государствам, без участия которых конфликт на Донбассе не разрешится — то есть к США и РФ", — заявил экс-глава Украины.

Виктор Янукович, напомним, вынужден был покинуть территорию Украины в начале 2014-го года, когда в Киеве произошел вооруженный переворот, спровоцировавший начало фактической гражданской войны на востоке страны.