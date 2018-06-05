Вторник 05 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» В США решили не покупать холодильники за $24 млн в самолет Трампа‍

В США решили не покупать холодильники за $24 млн в самолет Трампа‍

Вторник, 05 Июня 2018 12:07
В США решили не покупать холодильники за $24 млн в самолет Трампа‍ Фото из открытых источников

Самолет Дональда Трампа останется без холодильников за двадцать четыре миллиона долларов — соответствующий контракт, заключенный между американскими военно-воздушными силами и компанией Boeing, был отменен.

 

Материал, посвященный непростой судьбе холодильников для американского борта номер один, распространило издание The Hill, ссылающееся на конгрессмена-демократа Джо Кортни.

 

Договоренность по отмене контракта, как сообщил Кортни, была достигнута двадцать девятого мая. Причина — "очевидные финансовые соображения". Контракт, если что, предусматривал замену двух из пяти холодильных установок, которыми оборудован президентский борт.

 

"Необходимость в замене старых холодильников на новые никуда не делась, но придется потерпеть до 2024-го года, потому что к этому времени будут готовы два новых президентских самолета. Новые холодильники будут установлены уже на новые самолеты", — поясняет Хизер Уилсон, министр ВВС США.

 

Авиапарк американского лидера состоит из двух "Боингов", которые в ВВС США обозначаются как VC-25A. Новые самолеты, которые президент США получит в 2024 году, будут обозначены как VC-25B.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости США
Главное за сутки
В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию  Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу в России, и призвала их отказаться от поездки, сообщает "Украинская…
Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Президент России Владимир Путин заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине, передает Газета.ру со ссылкой на австрийский телеканал ORF. «Нет таких условий», — заявил Путин. В…
США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия В США определились с требованиями к перспективному маломощному ядерному оружию и приступили к планированию его разработки, сообщила Warrior Maven пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза. «Совет по ядерному оружию провел совещание и…

Читайте также
Эксперт прокомментировал видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой Эксперт прокомментировал видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой Вооруженные силы Украины понесли крупные потери под Горловкой — армии ДНР, как сообщает Федеральное агентство новостей, удалось уничтожить командный пункт двадцать четвертого батальона ВСУ. В Интернете появилась видеозапись с догорающей…
На что пойдет София, ради прокладки "Турецкого потока" через Болгарию? На что пойдет София, ради прокладки "Турецкого потока" через Болгарию? Слова президента Российской Федерации Владимира Путина о возможности прокладывания газопровода "Турецкий поток" по территории Болгарии не должны восприниматься Софией в качестве окончательного решения — прежде чем Россия пойдет на это,…
В Киеве рассказали о позоре главы МИД В Киеве рассказали о позоре главы МИД Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался в невыгодной ситуации из-за спецоперации СБУ об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий…
В Швеции принят закон, который признает интим без согласия изнасилованием В Швеции принят закон, который признает интим без согласия изнасилованием Интимная близость считается изнасилованием, если один из партнеров не дал своего согласия — решили шведские парламентарии. То есть, если кроме четкого согласия в процессе не было никаких угроз или проявлений…
Фото
Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен

Скрытый в норвежских горах, Кьерагболтен - это место, которое выглядит как что-то из Средиземья. Кам...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.