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Самолет Дональда Трампа останется без холодильников за двадцать четыре миллиона долларов — соответствующий контракт, заключенный между американскими военно-воздушными силами и компанией Boeing, был отменен.

Материал, посвященный непростой судьбе холодильников для американского борта номер один, распространило издание The Hill, ссылающееся на конгрессмена-демократа Джо Кортни.

Договоренность по отмене контракта, как сообщил Кортни, была достигнута двадцать девятого мая. Причина — "очевидные финансовые соображения". Контракт, если что, предусматривал замену двух из пяти холодильных установок, которыми оборудован президентский борт.

"Необходимость в замене старых холодильников на новые никуда не делась, но придется потерпеть до 2024-го года, потому что к этому времени будут готовы два новых президентских самолета. Новые холодильники будут установлены уже на новые самолеты", — поясняет Хизер Уилсон, министр ВВС США.

Авиапарк американского лидера состоит из двух "Боингов", которые в ВВС США обозначаются как VC-25A. Новые самолеты, которые президент США получит в 2024 году, будут обозначены как VC-25B.