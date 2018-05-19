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Более 100 человек погибли на Кубе в результате крушения пассажирского Boeing

Суббота, 19 Мая 2018 10:35
Более 100 человек погибли на Кубе в результате крушения пассажирского Boeing Фото из открытых источников

Пассажирский Boeing-737 разбился в пятницу практически сразу после вылета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. По данным газеты Granma, на борту находились 111 человек - 105 пассажиров, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа.

 

Лайнер совершал внутренний рейс в город Ольгин - административный центр одноименной провинции, расположенный в 670 км к востоку от Гаваны. Самолет арендовала кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion у мексиканского авиаперевозчика Global Air.

 

Лайнер вылетел в 12:08 по местному времени (19:08 мск) и спустя минуту упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от кубинской столицы, сообщает ТАСС.

 

Почти все пассажиры - кубинцы, выживших трое

 

Почти все пассажиры разбившегося Boeing-737, за исключением пяти человек, были кубинцами. Известно, что в числе иностранных пассажиров было двое граждан Аргентины.

 

Россиян на борту самолета не было. Экипаж лайнера, произведенного в 1979 году, состоял из шести граждан Мексики.

 

В авиакатастрофе выжили только три человека, все они женщины. Пострадавших в критическом состоянии доставили в гаванскую больницу имени Каликсто Гарсии. Некоторые СМИ сообщили, что одна из них впоследствии скончалась, однако эта информация не подтвердилась.

 

Первые команды спасателей прибыли к месту авиакатастрофы через 12 минут после падения лайнера. Спустя несколько часов пожар на месте ЧП был потушен, специалисты приступили к идентификации останков погибших.

 

Причина крушения неизвестна

 

Что стало причиной авиакатастрофы, пока не известно. Черные ящики самолета не обнаружены.

 

Как сообщила газета Granma со ссылкой на очевидцев, после взлета самолет предпринял попытку вернуться в аэропорт и задел линию электропередачи.

 

На место трагедии прибыл председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что министерство транспорта Кубы создало комиссию для расследования причин крушения лайнера.

 

Кубинский лидер отметил, что самолет упал на поле, никакие жилые постройки повреждены не были.

 

Национальный траур

 

Власти Кубы объявили двухдневный национальный траур по погибшим в авиакатастрофе. Он будет продолжаться с утра субботы до вечера воскресенья. Во время траура приспустят флаги на зданиях органов государственной власти и военных объектах по всей стране.

 

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы 86-летний Рауль Кастро попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Как сообщило кубинское телевидение, он восстанавливается после перенесенной недавно плановой операции по удалению грыжи.

 

В апреле Кастро ушел с должности председателя Госсовета и Совета министров Кубы. На высшем государственном посту его сменил Мигель Диас-Канель. Однако Кастро как минимум до 2021 года останется во главе Компартии Кубы - единственной официальной политической организации в стране.

 

Мир скорбит вместе с Кубой

 

Слова поддержки и сочувствия в связи с авиакатастрофой приходят на Кубу со всего мира. Одним из первых иностранных лидеров телеграмму соболезнования Диас-Канелю направил президент России Владимир Путин. "Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе", - сообщила пресс-служба Кремля.

 

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна готова оказать Кубе помощь в расследовании катастрофы. Соболезнования родственникам жертв выразил и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

 

Предыдущая крупная авиакатастрофа произошла на Кубе в апреле 2017 года. Тогда в результате крушения военного самолета Ан-26 недалеко от Гаваны погибли восемь человек.

 

В ноябре 2010 года пассажирский самолет ATR-72 кубинской авиакомпании Aeroсaribbean, выполнявший рейс по маршруту Порт-о-Пренс (Гаити) - Сантьяго-де-Куба - Гавана, разбился в центре острова. Погибли все 68 человек, находившиеся на борту, в том числе 28 иностранцев.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Куба крушение самолета Boeing
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